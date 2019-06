Lo sport riduce le cadute tra le persone anziane

In uno studio, pubblicato sul Journal of American Medical Association, i ricercatori dicono che lo sport può essere la soluzione per ridurre le cadute tra le persone anziane.

Le cadute, oggi, rappresentano la principale causa di morte accidentale nelle persone sopra i 65 anni (12.000 morti all’anno). E non è tutto, le cadute possono essere drammatiche e invalidanti per gli anziani, perché in un caso su due causano una frattura, specialmente al collo del femore.

Alcuni ricercatori hanno deciso di capire attraverso una sperimentazione clinica fatta su 344 adulti se lo sport avesse un ruolo nelle cadute. E le conclusioni sono state sorprendenti.

Secondo gli scienziati, rafforzare la muscolatura degli anziani e lavorare sul loro equilibrio può ridurre del 36% il rischio di cadute.

Gli anziani quando cadono sono complessi da seguire e hanno un alto rischio di morte. Abbiamo dimostrato che l’esercizio fisico è conveniente, economico e può migliorare la vita degli anziani.

La ricerca ha anche dimostrato che il tai chi, un’arte marziale cinese particolarmente praticata dagli anziani come ginnastica sanitaria, potrebbe essere più efficace dei cosiddetti metodi “classici” per ridurre il rischio di cadere.