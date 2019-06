Il sonno in viaggio

Partire, che sia per un weekend o per una breve vacanza. Esiste un modo migliore per inaugurare la bella stagione alle porte? Visitare un posto nuovo e scegliere una vacanza particolarmente attiva può essere la ricetta perfetta per sfuggire dalla città e dare una scossa alla propria routine. Le possibilità e le offerte in circolazione sono davvero molte, sia per chi vuole dedicarsi al completo relax, sia per chi, al contrario, ha voglia di fare movimento e rimettersi in forma.

Il viaggio, però, diventa spesso dispendioso in termini di energie fisiche e mentali, per non parlare del cambio di materasso che causa spesso un calo di qualità e quantità del sonno. Il riposo è fondamentale per il benessere e la salute di chi conduce uno stile di vita attivo: il recupero è infatti il momento in cui avvengono i processi fisiologici che determinano il ripristino delle energie spese durante la giornata e un miglioramento delle prestazioni.

Il set da viaggio ReActive firmato Dorelan, da oltre 50 anni azienda di riferimento del settore Bedding, risponde a questa esigenza garantendo comfort e un facile adattamento del corpo al nuovo ambiente: topper, guanciale e trolley, realizzati per assicurare un corretto recupero anche lontano da casa.