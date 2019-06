Al via le selezioni per Artistar Jewels

I protagonisti della gioielleria contemporanea internazionale brilleranno

in una settimana interamente dedicata al mondo del gioiello, la Milano

Jewelry Week, dal 24 al 27 Ottobre 2019

Milano, 4 Giugno 2019 – È ufficialmente aperto il bando per la settima edizione di Artistar

Jewels, progetto affermato in tutto il mondo e dedicato al gioiello contemporaneo internazionale.

L’evento si svolgerà dal 24 al 27 ottobre 2019, in concomitanza con la Milano Jewelry Week,

nuova settimana del palinsesto milanese interamente dedicata al mondo del gioiello durante la

quale la città si vestirà di unicità ed estro artistico, accogliendo da tutto il mondo i maggiori

esponenti del settore. Gallerie di Gioiello internazionali, boutique, atelier e laboratori animeranno la

capitale della Moda, in un calendario di eventi volto a coinvolgere i visitatori in un’esperienza

inedita e ricca di contenuti di qualità.

Artistar Jewels rappresenterà il cuore della Milano Jewelry Week, esponendo le creazioni di oltre

150 artisti e designer accomunati dalla stessa dedizione e maestria nell’arte orafa e creativa.

L’evento, nelle sue edizioni passate, ha ospitato importanti creativi del settore tra i quali Giancarlo

Montebello, Philip Sajet, Yoko Ono, Pol Bury, Faust Cardinali e Gillo Dorfles e siglato

partnership importanti con Gallerie di Gioiello internazionali quali Elsa Vanier, Alice Floriano e

Bini Gallery. Il tutto accompagnatdal supporto mediatico di magazine autorevoli nel campo del

gioiello, del fashion e del lifestyle, quali Jewellery Historian, Accessories Vogue Vanity Fair,

Jewellery Review e European Life Magazine.

Essere selezionati da Artistar Jewels significa:

– Avere l’occasione unica di esporre le proprie creazioni in una location storica nel centro

della città durante la Milano Jewelry Week;

– Vedere le proprie creazioni pubblicate in un libro distribuito in tutto il mondo;

– Essere selezionati da un network di concept store e gallerie di gioiello internazionali, con

reali possibilità di vendita e visibilità su scala mondiale;

– Ricevere gli scatti professionali delle proprie creazioni, realizzati in occasione dello shooting

del Volume Artistar Jewels;

– Pubblicazione dei propri scatti su autorevoli magazine e portali. Artistar Jewels, dall’inizio

dell’anno a oggi, ha una rassegna stampa italiana ed estera che conta oltre 170 articoli cartacei e

digitali;

– Essere selezionati da una giuria di esperti del settore, che decreterà i vincitori e assegnerà

importanti riconoscimenti ai più meritevoli;

– Possibilità di vendere i propri gioielli sullo shop online www.artistarjewels.com;

– Promozione degli artisti sui social Artistar Jewels