l’oro brilla fra i colori dell’estate. Scintillante, luminoso e sempre di tendenza,

Opulento, maestoso e senza ombra di dubbio il colore più sontuoso e pomposo della palette cromatica, l’oro, in tutte le sue sfumature, aggiunge sfarzo ed eccentricità ai must have del momento. Che di certo non passano inosservati.

A intingersi in un bagno d’oro le nuove coffe Danié Made in Sicily che non possono resistere ai suoi bagliori. Questo metallo prezioso è infatti il filo conduttore della collezione che si sposa a lui in un matrimonio eccellente.

Artigianalità sartoriale, savoir faire, unicità e personalità. Le coffe Daniè Made in Sicily, da mattina a sera, in spiaggia, in città, ai party super glamour, saranno l’accessorio icona.



I materiali ricercati e le lavorazioni elaborate fanno il resto in nome di un new luxury chic che unisce sperimentazione e lusso, con tocchi inaspettati di divertissement.