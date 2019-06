I volti del SaloneSatellite in mostra al Milano Photofestival 2019

Dall’incontro tra il SaloneSatellite e il Milano Photofestival nasce un progetto inedito: giovanissimi fotografi incontrano e ritraggono i talenti in erba del design per raccontare il fattore umano della Manifestazione più importante nel mondo del progetto under 35. Dal 3 al 30 giugno presso il Centro Culturale di Milano.

Il SaloneSatellite è, da sempre, la palestra di giovani designer di grande creatività, ben preparati a utilizzare tutte le potenzialità della trasformazione tecnologica e digitale in atto, pronti a rischiare puntando su ricerca e sperimentazione pur non dimenticando mai la tradizione artigianale e l’origine del design. È questa la nuova generazione di progettisti passata in rassegna da alcuni studenti dell’Istituto Italiano di Fotografia e del Corso di fotografia e video di scena dell’Accademia Teatro alla Scala. Dal loro incontro, è nato un fascinoso reportage video e fotografico, realizzato nel corso del SaloneSatellite 2019 svoltosi lo scorso aprile in sinergia con il Salone del Mobile.Milano, che è riuscito a catturare la quotidianità e l’emozione del più prestigioso palcoscenico del design emergente.

Dal 3 al 30 giugno, nell’ambito della 14ª edizione del Photofestival 2019, rassegna milanese di fotografia promossa da AIF – Associazione Italiana Foto & Digital Imaging, e in concomitanza con la 3ª edizione di Milano Photo Week, presso il Centro Culturale di Milano andrà in scena “Volti di design al SaloneSatellite”, racconto per immagini che, con schiettezza e semplicità, ci svela i protagonisti – con i loro prodotti e le loro emozioni –, l’attività, gli eventi e la speciale atmosfera che si respira, ogni anno, al SaloneSatellite.

Un’iniziativa promossa per sostenere e mettere a confronto le potenzialità creative delle nuove generazioni. I designer under 35, ripresi in un apposito set fotografico targato Photofestival e allestito nei padiglioni del SaloneSatellite, sono stati messi in posa in un’atmosfera spiritosa e informale, ma anche ritratti nel pieno dell’attività di proposta della loro ricerca creativa a confronto con i visitatori. “Volti di design al SaloneSatellite” fissa, così, il fattore umano del SaloneSatelllite, attraverso un obiettivo puntato con illimitata curiosità sui mille volti che lo compongono. Una mostra da vedere per cogliere nuove promesse e quello che ancora non è “avverato”, ma presto lo sarà.