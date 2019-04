Donne più a rischio di ictus con basso colesterolo cattivo

Una nuova ricerca fatta dal Brigham and Women’s Hospital e dalla Harvard Medical School di Boston, ha rilevato che le donne con livelli di colesterolo cattivo (LDL) inferiori a 100 mg / dl possono essere più a rischio di ictus emorragico (con sanguinamento).

Questo tipo di ictus, sebbene meno comune di un ictus ischemico, è più difficile da trattare e quindi più pericoloso per la persona.

Secondo le ultime linee guida dell’American College of Cardiology e dell’American Heart Association, i livelli di colesterolo LDL (lipoproteine ​​a bassa densità) di una persona dovrebbero rimanere sotto i 100 milligrammi per decilitro (mg / dl).

Questo perché, in genere, gli specialisti dicono che il colesterolo “cattivo” LDL, trasportando il colesterolo alle cellule che hanno bisogno di farne uso, quando ha livelli troppo alti, può attaccarsi alle arterie, causando problemi cardiovascolari.

Per il nuovo studio, i ricercatori hanno esaminato i dati di 27.937 donne di 45 anni e più, considerando il loro colesterolo LDL, il colesterolo HDL (colesterolo ad alta densità) e i trigliceridi.

L’ampio studio ha dimostrato che nelle donne, livelli molto bassi di colesterolo LDL possono comportare alcuni rischi.

Le donne hanno già un rischio più elevato di ictus rispetto agli uomini, in parte perché vivono più a lungo, quindi è molto importante definire i modi per ridurre il rischio, ha detto l’autrice dello studio Pamela Rist, del Brigham and Women’s Hospital.

Nello studio, le donne che avevano i livelli più bassi di colesterolo LDL avevano avuto più del doppio delle probabilità di soffrire di ictus emorragico, rispetto a quelle con livelli più alti.