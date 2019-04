Gli integratori alimentari possono anche favorire il cancro

Un nuovo studio ha dimostrato l’inefficacia degli integratori alimentari per prevenire i rischi di mortalità. Alcuni di loro potrebbero anche produrre l’effetto opposto, secondo una nuova ricerca, pubblicata su The Annals of Internal Medicine.

Il nuovo studio è stato condotto su 30.899 adulti statunitensi di età compresa tra 20 e più anni, che hanno partecipato a un sondaggio nazionale sulla salute e la nutrizione dal 1999 al 2010. I partecipanti hanno risposto a delle domande sul loro consumo di integratori alimentari .

Lo scopo di questa ricerca era di valutare l’associazione tra uso di integratori alimentari, livelli di assunzione di nutrienti da alimenti e da integratori e mortalità per adulti negli Stati Uniti.

Gli scienziati alla base della ricerca hanno scoperto che un’adeguata assunzione di vitamina A, vitamina K, magnesio, zinco e rame era associata ad un minor rischio di morte prematura, ma solo quando questi nutrienti provenivano dal cibo.

Lo studio ha anche dimostrato che le persone che avevano consumato alte dosi di calcio (1.000 mg al giorno o più) sotto forma di integratori alimentari avevano avuto un rischio di morte per cancro superiore del 53% rispetto agli altri.

” Il legame tra eccesso di calcio e cancro non è ancora del tutto chiaro e richiede ulteriori ricerche “, ha detto Fang Fang Zhang, co-autore dello studio e professore di epidemiologia della Friedman School of Nutrition Science and Policy (Boston, Stati Uniti).

I pazienti che, nello studio, non avevano carenze di vitamina D ma avevano consumato questo nutriente in integratori con più di 10 mcg al giorno avevano avuto anche un rischio maggiore di morire durante lo studio, hanno detto i ricercatori.

Al contrario, gli integratori non sembra abbiano aumentato il rischio di morte in coloro che erano carenti di vitamina D.

Alla luce di questi risultati, gli scienziati concludono che le persone che non hanno particolari carenze dietetiche dovrebbero continuare a beneficiare dei nutrienti contenuti nei cibi, mantenendo una dieta equilibrata e concentrandosi su frutta e verdura.