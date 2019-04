I rimedi casalinghi contro le smagliature

Le smagliature sul corpo sono segni che possono davvero essere antipatici, perché sono cicatrici difficili da eliminare.

Per contrastarle, tuttavia, non necessario spendere molti soldi acquistando costose creme, anche se, per ottenere dei buoni risultati, la cura deve essere costante.

Per sconfiggere le striature in modo economico si possono utilizzare prodotti naturali, di facile reperibilità.

L’aloe vera, ad esempio, cicatrizza rapidamente le ferite e previene anche nuove striature. Il gel della pianta deve essere posto direttamente sulla pelle dopo il bagno, poiché quando i pori sono aperti si ottiene un risultato migliore.

Anche l’olio di mandorle è utile. Si tratta di un idratante naturale che penetra in profondità e i segni bianchi si riducono poco a poco. Si consiglia di applicare l’olio di mandorle durante la notte prima di andare a dormire, rimuovendolo al mattino con acqua tiepida.

Anche una crema di avocado ha un buon funzionamento come rigeneratore della pelle e dovrebbe essere applicata con movimenti circolari. La crema può essere facilmente preparata: basta solo frullare l’avocado e aggiungere un po ‘d’olio d’oliva.

Secondo uno studio pubblicato dal National Institute of Health, negli Stati Uniti, le striature bianche appaiono per l’ improvviso stiramento della pelle, perché i tessuti si rompono e causano questi segni.

Le striature all’inizio sono rosse e possono tendere anche a una tonalità viola, ma quando queste guariscono, diventano bianche ed è più complicato ridurle.