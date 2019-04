Nuova tendenza: e-bike per la viabilità urbana

A volte si pedala per divertimento, a volte per restare in forma e altre volte solo per spostarsi da un punto all’altro. Indipendentemente dal tempo trascorso in sella, le bici a pedalata assistita offrono una soluzione unica per ogni tipologia di utilizzo.

Specialmente in città, dove bisogna sempre correre per stare al passo con la routine, le e-bike offrono un supporto difficilmente paragonabile a quello promosso dagli altri mezzi di trasporto.

Le bici a pedalata assistita amplificano la potenza della pedalata. Le e-bike sono dotate di un motore che consente ai pedali di girare mentre si è in sella, ma senza accelerare come uno scooter o una moto. Mentre si pedala, la bici elettrica fornisce una spinta. Quando non si pedala, la bici interrompe l’assistenza. Le biciclette che si avvalgono del sistema elettrico sono quindi una soluzione intelligente e razionale per almeno 3 motivi. Scopriamoli.