Opportunità di lavoro nei settori metalmeccanico e tessile

Mercoledì 10 aprile ETJCA – Agenzia per il lavoro, attiva in Italia dal 1999 e oggi uno dei primi 10 player del mercato, organizzerà una giornata di recruiting nella filiale di Jesi in Viale del Lavoro, 4/L.

ETJCA da sempre collabora con grandi aziende di tutti i settori e il career day rappresenta un’occasione unica per mettere in contatto coloro che sono alla ricerca di una posizione lavorativa con le realtà imprenditoriali Marchigiane. Orientamento al lavoro, raccolta di candidature e presentazione delle diverse opportunità lavorative, sono solo alcune delle attività che si svolgeranno durante la giornata.

“Le giornate di recruiting all’interno delle nostre filiali sono un momento molto importante di incontro con i nuovi talenti. Sono fondamentali per raccogliere candidature e dare la possibilità a chi cerca lavoro di trovare un’occupazione in linea con il proprio profilo – afferma Elena Schiralli, HR Operations Etjca. Scegliere di affidarsi a un’agenzia per il lavoro consente al candidato di usufruire dei molteplici servizi che vanno dalla ricerca del primo impiego, al reinserimento in una nuova realtà, senza dimenticare i numerosi corsi di formazione professionali per migliorare le competenze”.

ETJCA accoglierà i candidati desiderosi di conoscere meglio l’agenzia proponendo tutte le offerte di lavoro al momento disponibili. I profili ricercati dall’agenzia sono soprattutto quelli di operai specializzati del settore metalmeccanico (saldatori a filo continuo, tornitori e fresatori manuali e cnc, carpentieri in ferro, carrozzieri, verniciatori a spruzzo, montatori meccanici, elettricisti industriali e cablatori elettrici) e tessile (cucitrici e stiratrici industriali, modellisti CAD).

Per maggiori informazioni sulla giornata è possibile scrivere all’indirizzo: info.jesi@etjca.it