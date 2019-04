Salone del Mobile, Milano: su il sipario su AQUA. La visione di Leonardo

Parte integrante del palinsesto MilanoLeonardo500, AQUA. La visione di Leonardo è l’installazione con cui il Salone del Mobile.Milano rende omaggio al grande genio Rinascimentale. Un progetto che celebra l’originalità e la profondità visionaria delle sue indagini sull’elemento acqua proprio nel cuore di Milano, a sottolineare la precisa valenza del rapporto tra manifestazione e città.

Dal 6 al 14 aprile, all’interno della Conca dell’Incoronata, le cui porte lignee sono state progettate da Leonardo, il Salone offre alla città AQUA. La visione di Leonardo, un’esperienza immersiva site specific ideata da Marco Balich. Protagonista assoluta l’acqua, elemento naturale a lungo studiato dal Maestro in qualità di artista, architetto, scienziato e ingegnere.

ioCon quest’evento, il Salone del Mobile.Milano, fedele alla tradizione che lo vede utilizzare l’emozione per valorizzare la forma e la funzione del design e dell’arredo, celebra non solo il lato ingegneristico, ma soprattutto quello spirituale ed emotivo di Leonardo e invita tutti a immergersi in una dimensione altra del tempo e dello spazio di Milano, la sua città.