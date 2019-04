Ritorna un Sms Solidale “La Magia di un sorriso”, che da oltre 20 anni rasserena la permanenza in ospedale dei pazienti pediatrici attraverso la clownterapia.

L’iniziativa sarà attiva dal 4 al 17 aprile: con un sms o una chiamata da rete fissa al 45596 sarà possibile regalare sorrisi, forza e attimi di spensieratezza ai piccoli ospiti dei reparti di pediatria e alle loro famiglie attraverso una donazione di 2, 5 o 10 euro.

La clownterapia non è, come si potrebbe pensare, una semplice attività di gioco o intrattenimento, ma una vera e propria attività professionale che integra le cure tradizionali, contribuendo a ricostruire, attraverso il sorriso, le difese del bambino di fronte al trauma del ricovero in ospedale. Ridere contribuisce, infatti, a migliorare lo stato psicologico del paziente, influendo in modo determinante sulla possibilità di affrontare la malattia e, in alcuni casi, sull’efficacia delle cure. Attualmente i Dottor Sorriso, tutti operatori professionisti con una formazione specifica, sono presenti in 16 ospedali e 4 istituti per disabilità fisiche e intellettive distribuiti in 12 province italiane e svolgono circa 6mila ore di clownterapia ogni anno, aiutando una media di 35mila bambini in 28 reparti e ambulatori pediatrici e sostenendo 105mila familiari di piccoli pazienti ricoverati. La campagna solidale è finalizzata ad aumentare le ore di intervento dei Dottor Sorriso e il numero di reparti e ospedali in cui sono attivi.

L’iniziativa è sostenuta dalla danzatrice e presentatrice Rossella Brescia , che anche quest’anno ha scelto di prestare il proprio volto e la propria voce alla campagna sms solidale di Dottor Sorriso Onlus.