Il jet lag potrebbe proteggere dalle malattie degenerative

Si sa che il jet lag ha effetti negativi sulla salute, ma non tutti sanno che un viaggio tra le nuvole potrebbe essere utile contro le malattie degenerative.

Una nuova ricerca, fatta nella Northwestern University dice che le interruzioni negli orologi circadiani possono avere un effetto protettivo sui neuroni, aprendo alcuni interessanti nuovi percorsi per la ricerca sulle malattie degenerative del cervello.

“Sappiamo da tempo che un orologio perturbato è un indicatore precoce delle malattie neurodegenerative”, ha affermato Ravi Allada, che ha guidato la ricerca. “In molti casi, l’interruzione del sonno precede qualsiasi altro sintomo, ma non sapevamo se il disturbo circadiano fosse una causa della malattia o una conseguenza”.

La ricerca pubblicata sulla rivista Cell Reports dà risposte a questo mistero.

Studiando il moscerino della frutta, progettato per possedere il gene mutante responsabile della malattia di Huntington, i ricercatori hanno visto che gli animali presentavano molti degli stessi sintomi dei pazienti umani, tra cui una ridotta durata della vita, alterazioni delle capacità motorie e accumulo di proteine ​​malate nel cervello. E negli insetti, i neuroni che regolano i cicli di sonno e veglia sono molto simili a quelli degli umani.

Per i loro esperimenti, i ricercatori hanno interferito con i ritmi circadiani degli insetti. “Essenzialmente abbiamo dato il jet lag alle mosche per ogni giorno della loro vita”, ha detto Allada. “È stato per loro come viaggiare per quattro ore ad est ogni giorno”.

I moscerini, così trattati nello studio, mostravano un minore accumulo di proteine ​​della malattia di Huntington e, quindi, i loro neuroni morivano di meno.

“Sembra controintuitivo, ma abbiamo dimostrato che un po ‘di stress è buono”, ha detto Allada. “Abbiamo manipolato sottilmente l’orologio circadiano degli insetti e questo stress sembra essere stato neuroprotettivo”.

Ora, Allada e il suo team vogliono testare la stessa tecnica su un modello di moscerino con malattia di Alzheimer.