Lombalgia: il calore può aiutare

La lombalgia in forma acuta o cronica, colpisce milioni di persone ogni anno. Si tratta di un disturbo davvero fastidioso, che può trovare giovamento dal calore.

Si deve prima di tutto, combattere contro le contratture perché la lombalgia è un po’ come una distorsione della parte bassa della schiena, quindi i muscoli intorno alla zona si contraggono per proteggere l’area, provocando dolore.

Gli analgesici e gli antinfiammatori combattono contro il dolore per rilassare la parte.

Oltre ai farmaci, anche il calore può aiutare e si può trovare giovamento dall’applicazione di borse di acqua calda o facendo bagni caldi.

E’ anche molto efficace fare dei massaggi sulla schiena, stando proni.

Pure piccole posture, come mettere le mani sui fianchi, tirando la testa in alto e indietro per allungare la colonna, può alleviare le contratture.

Fare una lieve ma costante attività fisica, seguire un’alimentazione corretta, non fare sforzi è essenziale per prevenire e curare una lombalgia.