Il cervello umano non smette mai di crescere

Per decenni, gli scienziati hanno discusso se la nascita di nuovi neuroni – chiamata neurogenesi – fosse possibile in un’area del cervello responsabile dell’apprendimento, della memoria e della regolazione dell’umore. Un numero crescente di ricerche ha suggerito di sì.

Un nuovo studio pubblicato su Nature Medicine dice che la neurogenesi avviene per tutta la vita negli esseri umani.

Nuovi neuroni si sviluppano continuamente nel cervello umano sano, fino al nono decennio di vita.

Il nuovo studio ha rilevato inoltre che la formazione di nuovi neuroni diminuisce considerevolmente nei pazienti affetti da morbo di Alzheimer.

La maggior parte dei neuroni nel cervello è già in atto al momento della nascita. La formazione di nuovi neuroni nel cervello adulto (noto anche come neurogenesi adulta) può verificarsi in alcune regioni, come l’ippocampo.

Una ricerca precedente aveva stabilito che questo fenomeno si verifica nei roditori e in altre specie di vertebrati. Ora, il nuovo studio, condotto da Maria Llorens-Martin e colleghi del Csic Uam di Madrid (Spagna), analizzando campioni di tessuto da 58 partecipanti umani, ha trovato che, anche se c’è un certo grado di declino associato all’età, la neurogenesi adulta nell’ippocampo del cervello umano può essere osservata in tutta la durata della vita.

Gli autori del nuovo stud io hanno anche scoperto che la neurogenesi adulta diminuisce bruscamente durante il decorso del morbo di Alzheimer umano.