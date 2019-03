Borse: è clutch mania

Posted by IN DIES

Filed under Lifestyle

Sembra di sentirne il suono quando si chiude: clutch. Ovvero quella borsa piccola (che si chiude scattando), elegante e preziosa e che contiene giusto lo stretto necessario.

Protagonista di red carpet, adesso la clutch arriva in città e diventa casual, perfetta per essere sfoggiata con ogni look. Stampata, decorata o full color c’è solo l’imbarazzo della scelta.