Jeans: come e quando indossarli

Immancabili nell’armadio di tutte le donne, di qualsiasi età, i jeans sembrano essere davvero un capo intramontabile. Comodi e versatili, si prestano a qualsiasi look, da quello più sportivo alle serate super glam. Da decenni ormai, non c’è stagione in cui i jeans non vengano indossati, ma nelle ultime settimane si è registrato un boom di foto con outfit costruiti intorno a questi pantaloni, complice anche la notizia della riquotazione in borsa di uno dei principali produttori al mondo di questo capo.

In commercio se ne trovano di ogni genere, regular, skinny, bootcut, boyfriend, a vita alta o bassa, strappati, colorati o con applicazioni. Come scegliere, dunque, il modello in grado di valorizzarci di più? A questa domanda, rispondono le imprenditrici digitali di The Fashion Mob, progetto nato dall’unione di Francesca Romana Capizzi, Ida Galati, Nadia La Bella e Fabrizia Spinelli, quattro donne con gusti e età diverse, dai 32 ai 53 anni, che condividono la passione per la moda e che amano raccontare la loro quotidianità e i loro pensieri attraverso il linguaggio diretto dei social.

Come indossare i jeans e quali scegliere

I modelli di maggior tendenza per la prossima primavera sono quelli skinny e quelli a campana, o flared bell bottom jeans. Ricordate, però che i pantaloni molto aderenti mettono impietosamente in evidenza eventuali difetti di ginocchia e polpacci, e non stanno bene a tutte le fisicità.

Gli skinny donano sia alle alte sia alle donne più minute. In questo caso, però, fate attenzione che il pantalone sia lungo fino al malleolo.

I jeans a campana slanciano molto più di quello che crediate, regalando quella manciata di centimetri in più che avreste tanto voluto. Provatelo con una camicia bianca asimmetrica, una cinta colorata in vita o un marsupio.

La vita alta, non è solo ultra-trendy, ma è anche amica della silhouette: contiene pancia e fianchi e crea l’illusione ottica di allungare le gambe! Sono, inoltre, disponibili anche dei modelli push up e modellanti, per un vitino da vesta e un lato B da urlo!

Per chi ha un sedere poco generoso e vorrebbe avere più volume e forme più morbide, il consiglio è di scegliere modelli a vita bassa, con tasche posteriori lavorate, magari impreziositi da piccole cerniere, o con disegni colorati, che partano proprio dal lato B, per proseguire scendendo lungo le gambe. Modelli colorati, divertenti e originali, che creeranno l’illusione di un posteriore più pronunciato.

Il binomio jeans e decolleté continua ad essere di gran tendenza, oltre che incredibilmente sensuale. Per valorizzare questo outfit, scegliete dei pantaloni dai dettagli originali e ricercati, come piercing, borchie e cristalli Swarovski.

Tacchi alti e colorati sono perfetti indossati anche con il denim ultra-chiaro, must have della prossima stagione.

Se siete alte o, comunque, avete una fisicità slanciata, abbinate i jeans anche a ballerine, ma a punta e super trendy, o a sneakers a fiori e dai colori fluo.

Un tempo i jeans erano considerati un capo di abbigliamento da lavoro e, soprattutto, rigorosamente maschile, mentre oggi, non è raro vedere celebrities indossarli anche sul red carpet. “I jeans possono essere parte integrante di outfit glamour e divertenti, perfetti per sdrammatizzare, magari, una giacca fin troppo appariscente o accessori molto importanti. – Ha commentato Barbara Molinario, esperta di bon ton e tendenze. – Questo, però, non vuol dire che si possano indossare in ogni occasione, ignorando completamente tutte le regole del galateo! Ad esempio, sono banditi da matrimoni e cerimonie importanti. Possiamo, però, indossarli per cene, anche eleganti, e serate particolari, purché non si tratti di modelli casual. In questo caso, però, è indispensabile giocare con gli accessori, scegliendo un tacco alto e dei gioielli ricercati”.