Gite in carrozza in occasione di Castelli Aperti

In occasione dell’edizione primaverile di Castelli Aperti in Friuli Venezia Giulia, sabato 6 e domenica 7 aprile, Alpsndown.com – Outdoor Recreation Booking organizza gite in carrozza nei dintorni dei Castelli di Arcano Superiore e di Flambruzzo.

Prima o dopo la visita ai due castelli, i visitatori potranno salire a bordo di carrozze d’epoca trainate da cavalli. Il cocchiere li condurrà in un’esperienza originale e di altri tempi per riscoprire i ritmi lenti ormai lontani dal vivere quotidiano. La durata del tour è di circa 15 minuti. Ogni carrozza può ospitare fino a un massimo di 6 persone. Il prezzo è di 5 euro a persona (I bambini fino ai 5 anni salgono gratis).