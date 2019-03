Belli e in forma il giorno del sì, un concorso

Il giorno del matrimonio deve essere semplicemente perfetto: è questo il desiderio più grande delle future spose (e sposi). Non solo location, catering e decorazioni floreali, piuttosto è l’aspetto fisico quello che conta per chi si appresta a dire il fatidico sì. Infatti, sempre di più si vuole apparire (e rivedersi) nelle foto più giovani, con un viso luminoso e in forma smagliante.

A confermarlo, il Centro Ricerche Candela, con la consulenza di medici estetici e chirurghi plastici che registrano questo trend già da qualche anno, in continua crescita. Non stupiscono, quindi, i risultati di un’indagine ISAPS 2018 (International Society of Aesthetic Plastic Surgery) secondo cui l’Italia si attesta in quinta posizione nella classifica mondiale dei Paesi che più di tutti ricorrono a procedure estetiche con il 4,1% dopo Stati Uniti, Brasile, Giappone e Messico. Seguono Germania, Colombia e Thailandia.

Per questo Candela, da sempre al fianco della bellezza di donne, e sempre più uomini, lancia il concorso “Candela ti accompagna all’altare”.

“Tra le persone che si rivolgono alla medicina estetica per migliorare il proprio aspetto, quasi un 30 per cento si appresta a celebrare il giorno delle nozze entro un anno o due. Le coppie di oggi, rispetto ad un tempo – dichiara Raffaele Riccardi, Country Manager Candela Italia – tengono sempre di più alla bellezza, complici anche la crescita esponenziale dei social per condividere emozioni e momenti speciali e desiderano essere impeccabili. Per questo – prosegue Riccardi – Candela ha voluto omaggiare le coppie regalando loro #ilgiornopiùbello, come in una favola”.

Con il Concorso letterario “Candela ti accompagna all’altare“, l’azienda vuole celebrare il giorno del matrimonio, chiedendo alle persone che si sposano nel 2019 di raccontare l’esperienza del momento della proposta ed esprimere la propria arte. Al vincitore saranno regalati trattamenti di bellezza Candela, disponibili presso uno dei centri presenti sul territorio nazionale (https://candelamedical.com/ it/physician-finder).

Il concorso ha come obiettivo la selezione di un’opera artistico letteraria amatoriale nella forma di breve racconto o poesia che descriva il momento in cui è stata fatta o ricevuta la proposta di nozze, punto di partenza del percorso verso #ilgiornopiùbello, al quale si vorrà arrivare in forma smagliante privi di fastidiosi inestetismi.

A cimentarsi possono essere uomini e donne che abbiano già fissato la data delle nozze tra il 1° giugno e il 31 dicembre 2019. Per partecipare basta iscriversi cliccando su PARTECIPA all’interno della pagina “Candela ti accompagna all’altare” online sul sito www.beautywood.it , entro le ore 24:00 del 15 maggio 2019.

Per maggiori informazioni https://candelamedical.com