Cervello più sano con 10 grammi di noci al giorno

In uno studio condotto dalla University of South Australia, i ricercatori hanno scoperto che mangiare noci potrebbe essere la chiave per una migliore salute cognitiva a lungo termine.

In particolare, i ricercatori hanno scoperto che “mangiare più di 10 grammi di noci al giorno è positivamente associato a un migliore funzionamento mentale, compreso un miglioramento del pensiero, del ragionamento e della memoria”.

Lo studio è stato fatto su dei pazienti cinesi di 55 e più.

Lo studio ha trovato che le persone che avevano mangiato noci avevano migliorato la loro funzione cognitiva fino al 60% rispetto a chi non le aveva mangiate.

Oltre a giovare alla salute del cervello, le noci possono aiutare a migliorare la sensibilità all’insulina, la salute dell’intestino e persino dare una pelle luminosa.