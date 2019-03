Alimentazione sana: cresce l’attenzione dei ristoratori

L’attenzione a un’alimentazione sana al ristorante è un fenomeno in continua crescita. Nel 2019 tra i tag che hanno generato più traffico su TheFork ha fatto la sua comparsa il “senza glutine”, mentre secondo una ricerca condotta da Doxa e TheFork il 2019 sarà l’anno dei superfood e degli ingredienti funzionali nei piatti, ovvero ingredienti che dimostrano di avere effetti positivi su una o più funzioni dell’organismo. In questo contesto ci sono sempre più ristoranti che propongono piatti come Bowl e Poke. TheFork, app numero uno di prenotazione online dei ristoranti, attiva in 19 Paesi del mondo con oltre 60.000 ristoranti prenotabili ha chiesto ai suoi utenti attraverso un sondaggio che ha ottenuto oltre 1.200 risposte quali siano gli ingredienti che non possono mancare in questo piatto. Verdure (20,4% dei rispondenti), avocado (11,6% dei rispondenti) salmone (17,8% dei rispondenti), tonno (9,6% dei rispondenti) e insalata (8,4% dei rispondenti) sono considerati imprescindibili. Seguono per importanza riso (7,7% dei rispondenti), pollo e altri tipi di pesce (intorno al 5% dei rispondenti), legumi e frutta secca (intorno al 4% dei rispondenti), altri tipi di carne (3% dei rispondenti) cereali (2% circa dei rispondenti).

“I superfood sono alimenti vegetali come per esempio broccoli, spinaci, cavolfiore, semi di chia, bacche di goji, cacao, melagrana mirtilli, rape rosse o avocado che si contraddistinguono per essere super ricchi di nutrienti, con specifici effetti benefici per la salute e il benessere psicofisico. Grazie all’elevato contenuto di vitamine, sali minerali, fibre, antiossidanti e fitonutrienti, questi alimenti sono in grado di prevenire l’insorgenza di malattie cardiovascolari e malattie metaboliche quali sovrappeso, obesità, dislipidemie e diabete, di contrastare la crescita di cellule tumorali, prevenire lo sviluppo di radicali liberi e l’insorgenza di malattie neurodegenerative” – spiega Alessia Angione, dietista specializzata in scienze dell’alimentazione – “Assumere questi ingredienti quotidianamente aiuta a mantenere un’alimentazione equilibrata, sana e completa. Viene inoltre garantito l’apporto di tutti i micro e macronutrienti di cui abbiamo bisogno e allo stesso tempi viene soddisfatto l’occhio e il palato”.