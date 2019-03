Tre giorni di digiuno riattivano il sistema immunitario

Digiunare per 72 ore può rigenerare l’intero sistema immunitario, secondo un nuovo studio fatto nella University of Southern California.

Quando il corpo ha fame può dare il via alla creazione di nuovi globuli bianchi.

Noti anche come leucociti, questi globuli sono le cellule che il sistema immunitario utilizza per combattere virus e batteri nocivi.

Gli scienziati della University of Southern California hanno scoperto che il digiuno potrebbe essere particolarmente vantaggioso per le persone che hanno sistemi immunitari danneggiati, come i malati di cancro in chemioterapia o le persone con disturbi autoimmuni.

Il professor Valter Longo ha condotto una serie di ricerche scientifiche sul digiuno che sono risultate assolutamente sorprendenti.