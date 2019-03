Roma: “Rassegna Concertistica per Organo e non solo… “

L’Organo della Parrocchia San Camillo de Lellis, fu donato da S. M. Ia Regina Madre Margherita di Savoia, e fu realizzato dal noto costruttore di organi Cav. Carlo Vegezzi Bossi di Torino su progetto del celebre maestro Filippo Capocci, e da questo stesso collaudato l’11 gennaio 1911. Dopo ottanta anni dalla costruzione, è ancora oggi uno dei migliori organi per la robustezza del ripieno, per la resistenza del materiale e soprattutto per la dolcezza e pastosità dei registri. La posizione dello strumento nelle architetture neo – romaniche pensate dall’archittetto Tullio Passarelli contribuisce ad effetti acustici suggestivi proprio come le decorazioni dei particolari scolpiti nei capitelli e nei basamenti delle colonne.

Cinque concerti, affidati alla Cappella Musicale Costantina di Paolo De Matthaeis che assieme a don Sergio Palumbo ha contribuito alla stesura del programma, saranno di scena a partire dal 23 Marzo per la presentazione e il varo della Rassegna. Il primo concerto sarà dedicato ai suoni dell’organo in una rievocazione storica attraverso le pagine “romantiche” di autori del calibro di Bach, Bellini, Verdi, Paisiello e Capocci.

Il 6 Aprile alle ore 21– l’organo suonerà assieme alle trombe di Americo Gorello e Gioele Garone in un programma che prevede il concerto in do di Antonio Vivaldi e quello di Horovitz. Le voci di Yuri Yoshikawa e Giulia Patruno torneranno a duettare nel famosissimo Stabata Mater di Pergolesi accompagnate dall’orchestra della Cappella Musicale Costantina il 27 Aprile.

L’11 Maggio la Rassegna ospiterà l’organista Ennio Cominetti alle prese con autori del calibro di Franck, Bossi e Capocci. Sabato 28 Giugno alle ore 21 la Cappella Musicale Costantina chiuderà la stagione con un concerto celebrativo con musiche di Franck e Vivaldi.

Tutti i concerti sono gratuiti

Concerto d’Apertura e presentazione stagione – Sabato 23 Marzo ore 21

Paolo De Matthaeis – Organo (ingresso libero)

J.S.Bach – Toccata e fuga in re minore BWV 565

G.Paisiello – Sonata per organo

V.Bellini – Sonata per Organo

F.Capocci – Assolo d’oboe e scherzo da pezzi per organo

Padre Davide da Bergamo – Sinfonia

Verdi-Liszt – Agnus Dei da requiem

G.Donizetti – pezzi d’organo

G.Rossini – Preghiera dal Mosè

P.Fumagalli – Marcia per organo

C.Fumagalli – Messa per Organo su temi di Verdi (Traviata, Vespri Siciliani, Aida)