Scarpe, oltre al minimalismo militare

La collezione di scarpe Blauer USA prodotta da Febos questa stagione si è ampliata.

Oltre al minimalismo militare tradotto in uno stile fashion rigoroso nei materiali, ricercato nei dettagli, Blauer cavalca, infatti, per la prossima stagione, una nuova onda creativa con molte proposte tutte al femminile, modelli mai sperimentati prima, inedite palette che accendono l’estate, dall’acido al naturale, in un gioco di sofisticate trasparenze soft oppure tech.

La nuova collezione Spring-Summer 2019 vede, infatti, protagonista la donna con idee decisamente fashion nella composizione e nelle nuances:

Monroe, una sneaker super leggera easy to wear con calzino in lycra o classica allacciata in mesh e dettagli in materiali tecnici in colori pastello o neutri con inserti fluo.

Charlotte dalla tomaia innovativa e futuristica e un mix di tinte delicate e accese e Palm, la nuovissima slider da indossare al mare o in piscina in colori tendenza decisi e brillanti, anche nella versione maschile Bay.

E ancora inedite sorprese: una nuova linea di vulcanizzato con tomaie in canvas foderato cotone o in vitello bottalato sfoderato, coloratissime (blu, military, rosso, grigio, beige) o classiche bianco e nero. /

Spiccano in tutti i casi, per l’uomo e per la donna, la presenza di fondi importanti e un material-mix molto ricercato che veste di nuovo anche modelli esistenti: mesh o nylon, knitted o camouflage, nuovi pellami cracklé sulla cassetta, soft leather o full suede sulle running uomo e Lycra, glitter, mesh, nylon e tartan per la donna.

Da Blauer USA, dunque, uno stile iconico che sa tradurre la tecnologia più avanzata nei modelli più cool, sulla cresta dell’onda, ora più che mai.

BLAUER USA brand americano di proprietà di FGF INDUSTRY, per la linea shoes è distribuito dalla Febos licenziataria del brand.