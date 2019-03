Ferrara Film Festival 2019: al via con “The Prodigy – Il figlio del male”

Il Ferrara Film Festival inaugurerà la sua quarta edizione con un evento di lancio in grande stile. Sabato 23 marzo il film di apertura “fuori concorso” sarà la Prima ufficiale Italiana assoluta del thriller americano “The Prodigy – Il Figlio Del Male”, diretto da Nicholas McCarthy e con un cast tra cui Jackson Robert Scott (“IT” e il prossimo “IT: Chapter Two” in uscita a fine anno), Taylor Schilling (protagonista della serie Netflix “Orange Is The New Black”) e Colm Feore (“Chicago”, “The Chronicles Of Riddick”, “Thor”). È prevista la presenza di ospiti illustri e internazionali assieme alle più alte cariche istituzionali locali.

Il film è distribuito in Italia da Eagle Pictures e uscirà conseguentemente in tutte le sale Italiane il prossimo 28 marzo. L’uscita del film negli Stati Uniti, avvenuta lo scorso 8 febbraio, ha generato numerose recensioni positive da testate del calibro del “Los Angeles Times”, “Washington Post” e “Variety” dove il film viene celebrato sia dal punto di vista registico che narrativo.

Il festival proseguirà poi da domenica 24 marzo con la ricchissima agenda dei film in concorso (in totale 32 tra lungometraggi e cortometraggi), eventi giornalieri nella “Via Del Cinema”, Gala di beneficenza, un talk show dedicato e incontri con i professionisti del Cinema e Spettacolo che il festival chiama “Face To Face”. Proprio riguardo a questi ultimi, il primo round di Face to Face confermati dall’Italia arriva da Walter Nudo, Christian Marazziti (regista e attore), Rosario Petix (attore), Paola Lavini (attrice) e Jennifer Milan (fresca da X-Factor Italia e Amici di Maria De Filippi edizione 2008).

Per quanto riguarda altri ospiti, nazionali e internazionali, la Direzione del festival mantiene ancora il più stretto riserbo. Il 4º Ferrara Film Festival si concluderà con i Golden Dragon Awards, domenica 31 marzo alle ore 18:00, presso il Teatro Sala Estense in Piazza del Municipio a Ferrara, con la cerimonia di assegnazione dei Dragoni D’Oro per tutte le categorie dei film in concorso. L’ormai nota statuetta è fabbricata e assemblata direttamente a Los Angeles, a pochi passi dall’azienda che produce gli stessi Oscar.

Alla cerimonia presenzieranno sia Walter Nudo, che si racconterà in maniera inedita al pubblico Italiano, sia Jennifer Milan con una strabiliante performance canora inedita. L’appuntamento è quindi rinnovato nella Città di Ferrara, patrimonio mondiale dell’UNESCO, dal 23 al 31 marzo 2019. La maggior parte degli eventi sarà incentrata tra il Cinepark Apollo e il Palazzo Della Racchetta (quartier generale FFF2019), sperando che la quarta edizione continui a crescere come quella conclusasi nel 2018 che ha visto raddoppiare, con quasi diecimila presenze totali, il pubblico rispetto all’edizione precedente.