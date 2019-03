Scopri “The Journey”a Marrakech

Un viaggio per scoprire se stessi, disconnetterti per poi ricollegarsi. Un’esperienza ricca di profumi, colori e sapori diversi. Un nuovo luogo che fonde autenticità e tradizione: Marrakech. La campagna 2019 di La Siesta fonde la raffinatezza mediterranea del marchio di calzature con l’esotismo di questa città marocchina. Scendi in strada mentre scopri le trame e le stampe delle nuove espadrillas, che ancora una volta coniugano comfort, stile e lusso con l’inconfondibile etichetta Made in Spain.