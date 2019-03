Con la primavera torna la voglia di bicicletta

La nuova Corsa Jersey di Briko® è una maglia tecnica studiata per i ciclisti più esigenti ed è stata studiata impiegando tre tessuti differenti e made in Italy, per conferire al capo il massimo comfort e prestazione. La vestibilità ultra-aderente, associata a materiali elastici e leggeri, avvolge il ciclista come una seconda pelle leggera e altamente traspirante. Un capo che fa della leggerezza uno dei suoi plus ed è quindi ideale per le giornate più calde con un range di utilizzo consigliato tra i 12 e i 40 gradi centigradi. L’alto tasso di vestibilità della nuova Corsa Jersey di Briko® è testimoniato dal comfort caratteristico della maglia che non interferisce con i movimenti in sella del ciclista. Infatti, proprio pensando alle modifiche di postura in sella, Briko® ha ideato un capo che non si scompone e che mantiene la propria linea: questo è possibile anche grazie all’elastico personalizzato Briko® sul fondo delle maniche, con grip interno.