Il 30 Marzo, a Giulianello (LT), #100 cene per Emergency

Sabato 30 Marzo, dalle ore 20:00, il Centro Socio – Culturale “Il Ponte” di Giulianello (LT), ospiterà #100cene, iniziativa nazionale giusta alla sesta edizione che coniuga l’amore per la buona cucina a quello per le giuste cause, coinvolgendo cuochi, ristoratori, buongustai, volontari e affezionati di Emergency a sostegno del Programma Italia. La tappa giulianese è organizzata da Emergency – Gruppo territoriale Cisterna di Latina, Oltreconfine e centro anziani. Sarà anche occasione per conoscere da vicino Emergency e i progetti dell’associazione.

Sul menù completo a 20 euro (12 euro per i bambini e possibilità di optare per il vegetariano o vegano) è possibile avere più informazioni scrivendo a contattioltreconfine@gmail.com Per partecipare è necessaria la prenotazione (fino ad esaurimento posti) ai seguenti numeri: 347/4097721 e 348/6611559. Sarà una cena #PlasticFree: tutto ciò che verrà utilizzato per la tavola sarà biodegradabile, compostabile e riutilizzabile, in linea con la “Strategia Europea sulla plastica”, volta a ridurre il consumo di materie plastiche, limitandolo allo stretto necessario.

I fondi raccolti andranno a finanziare il Programma Italia, istituito nel 2006 per far fronte a situazioni di vulnerabilità e marginalità sociale che faticano a trovare risposte nel Sistema Sanitario Nazionale. A pagarne le conseguenze sono sempre più cittadini, italiani e stranieri, cui viene negato l’accesso anche alle cure basilari. Nei propri ambulatori Emergency offre cure di base e specialistiche gratuite, prestazioni infermieristiche, supporto psicologico, educazione sanitaria. Ad oggi sono state curate più di 80.000 persone per un totale di oltre 370.000 prestazioni.