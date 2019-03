Belen e Stefano incantano a ‘Sanremo Young’

A vederli insieme mettono allegria e fanno sognare. Stiamo parlando di Belen Rodriguez e di Stefano di Martino, di cui attualmente si vocifera tanto in relazione a un loro presunto ritorno di fiamma e addirittura intorno a una presunta nuova gravidanza di lei.

Noi non sappiamo se la bella soubrette e il ballerino torneranno insieme e se daranno un fratellino al loro Santiago, il piccolo nato dalla loro unione, una cosa è certa: la coppia fa sognare, a vederli così belli, simpatici, complici…, così come li si è visti nel corso del programma su Rai1, Sanremo Young, dell’1 marzo, a cui entrambi hanno partecipato, seduti vicini.

Su un recente bacio che De Martino aveva dato a Belen, e che è stato immortalato dai fotografi, il ballerino, intervenendo a Verissimo, ha detto a Silvia Toffanin che a mostrare affetto non si fa del male a nessuno.

Intanto, Stefano De Martino si sta preparando per il suo debutto nel programma televisivo Made In Sud, di cui sarà conduttore e che sarà trasmesso su Rai 2 a partire dal 4 marzo.

Se poi la Rai sta alimentando il Gossip che è sorto tra i due ex coniugi, come in molti hanno detto, noi siamo contenti lo stesso. Sognare in un ritorno di fiamma, una famiglia di nuovo unita non è mai un male. Ognuno ha un amore irrisolto e sogna il lieto fine di un amore, ha detto De Martino a Mara Venier, intervenendo a Domenica In.