Allenamento ad alta intensità anche con i lavori di casa

Fare i lavori di casa, come portare la spesa e anche salire le scale, può essere altrettanto efficace della palestra, secondo un nuovo studio fatto nell’Università di Sydney e pubblicato nel British Journal of Sports Medicine.

Molti compiti quotidiani possono effettivamente essere classificati come allenamento ad alta intensità.

Anche se sono attività non strutturate, passeggiare, fare i lavori di casa e le scale, possono avere gli stessi benefici per la salute degli allenamenti strutturati.

Il professor Emmanuel Stamatakis, dell’Università di Sydney, ha detto che portare i principi dell’allenamento ad alta intensità, a intervalli, nella vita di tutti i giorni, potrebbe essere la chiave per aiutare le persone inadatte e in sovrappeso a fare l’esercizio fisico di cui hanno bisogno per migliorare la loro salute.

I ricercatori hanno detto che le persone potrebbero avere benefici per la salute significativi facendo da tre a cinque attività quotidiane energiche per un totale di appena 5 – 10 minuti al giorno, la maggior parte dei giorni della settimana.