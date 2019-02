C’era una volta…la collezione SS 2019 senza tempo!

C’era una volta… è una frase che abbiamo sentito spesso durante la nostra infanzia, quando i genitori ci leggevano le fiabe prima di addormentarci. Oggi siamo noi a fare lo stesso con i nostri figli…

C’era una volta… è anche un brand italiano che veste bimbi da 0 a 12 anni, con uno stile delicato, raffinato e senza tempo.

La cura per i dettagli e la scelta dei tessuti migliori, insieme a un design unico, sono il frutto di tutto l’amore che le creatrici del brand, Emanuela e Paola cercano di trasmettere nelle loro collezioni.

Il tocco di Liberty nella collezione SS 2019 ci trasporta indietro nel tempo, a momenti spensierati ed innocenti. Gli abiti “Butterfly” con colli e maniche arricchiti da volant sembrano quasi lasciar volar via le bimbe mentre giocano. Il pacchetto del lino caratterizzato da inserti in pizzo presenta linee morbide nell’abito over e nelle due bluse che si abbinano perfettamente a shorts in denim o fantasia. Il cotone lavorato color senape e grigio, arricchito da dettagli in pizzo sangallo nel vestitino Giulia e’ perfetto per tutti i giorni, ma anche come alternativa al total white della cerimonia. Gli abiti completamente bianchi decorati da dettagli in pizzo, sono perfetti per la stagione delle cerimonie.



Da una vacanza in Italia prendono forma gli abiti Vichy, romantici e perfettamente estivi che conducono alla collezione Cruise fatta di ricami tono su tono (come nell’abito Kokoro) o i ponchi in cotone bianco arricchiti dal dettaglio in passamaneria dai colori dell’estate.

I maschietti ora hanno la loro collezione nelle tonalità del blu polveroso, dello chambray, del denim leggero e del bianco del lino.

Nei mesi primaverili, il light cashmere 100% caratterizzato da colori sui toni del grigio e rosa antico, mantengono i nostri piccoli coccolati dal calore.

La collezione notte prepara infine i bimbi a sognare le meravigliose giornate estive.