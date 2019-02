Salone del Mobile.Milano 2019 a 500 anni dalla morte di Leonardo

Il Salone del Mobile.Milano anticipa le commemorazioni cittadine per i 500 anni dalla morte di Leonardo con due grandi installazioni: in città, si celebrerà l’originalità e la profondità visionaria delle sue indagini scientifiche; in Fiera, l’esperienza del progettare e il sapere fare italiano, dall’epoca del Maestro fino ai giorni nostri.

In occasione della 58a edizione, il Salone del Mobile.Milano riconferma il suo profondo legame con Milano, rievocandone il “figlio adottivo” più geniale ed eclettico attraverso due installazioni di grande qualità e potere evocativo – una in città e l’altra in Fiera –, la cui visita si confermerà una memorabile esperienza culturale ed emotiva: AQUA. La visione di Leonardo curata da Marco Balich e DE-SIGNO. La cultura del design italiano prima e dopo Leonardo curata da Davide Rampello.