Le sneakers che si abbinano a qualsiasi outfit

GIOSEPPO. Presenti già da diverse stagioni, le sdoganate sneakers si mostrano nella nuova collezione SS 2019 con design reinventato che le rende ancora più originali, capaci di adattarsi ad ogni situazione di stile senza perdere il loro comfort. Le sneakers sono diventate un vero e proprio cult nelle collezioni di. Presenti già da diverse stagioni, le sdoganate sneakers si mostrano nella nuova collezionecon design reinventato che le rende ancora più originali, capaci di adattarsi ad ogni situazione di stile senza perdere il loro comfort.

Dai modelli in stile vintage passando per i materiali naturali come la iuta con uno sguardo fisso all’ultima tendenza animalier.

Scelte da chi ama il comfort, ma anche da chi desidera essere trendy e glamour, queste sneakers si abbinano a qualsiasi outfit permettendo di ricreare stili differenti e originali. Sarà davvero difficile scegliere un solo modello, ce ne sono per tutti i caratteri!

