Forbes, un italiano tra gli under 30 più influenti d’Europa

Il giovane Giovanni Rastrelli, che dal novembre 2017 è Amministratore Delegato di EDIT (Eat Drink Innovate Together), è stato inserito in una delle prestigiose classifiche di Forbes, quella dei 30 giovani under 30 più influenti d’Europa.

Giovanni Rastrelli, oggi 28enne, è l’unico italiano under 30 in questa classifica ad occuparsi di Food & Beverage, ed è a capo di una società con oltre 70 dipendenti (con una media di 24/25 anni) che ha saputo raccogliere 6 milioni di finanziamenti e ha realizzato un fatturato di 3 milioni e mezzo nel 2018, con previsioni di crescita per il 2019. EDIT si fa portavoce di una “nuova Torino”, città della quale il progetto ha allargato i confini e della quale i giovani sono protagonisti, portando avanti idee di condivisione di spazi e, soprattutto, di idee.