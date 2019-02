Non solo mobili a noleggio, ma anche pannelli solari

Dalle auto ai mobili ai… pannelli solari. Nuove esigenze economiche, preferenze e attitudini hanno reso il leasing sempre più apprezzato dai consumatori, in ogni settore: se ne è resa conto Ikea, da sempre attenta ad anticipare i trend e le tendenze. Il colosso svedese che da decenni rende democraticamente possibile arredare casa senza sborsare un patrimonio, introdurrà infatti a breve l’opzione di noleggiare cucine, divani, armadi e non solo: la sperimentazione partirà nei prossimi mesi dalla Svizzera, ma presto si estenderà anche negli altri Paesi.

Nel frattempo, per chi vuole rendere la propria casa più efficiente e sostenibile ma non può o non vuole affrontare la spesa necessaria per l’installazione dei pannelli fotovoltaici, la soluzione arriva da Green Genius. L’azienda lituana è infatti recentemente entrata nel mercato italiano, decisa a portare anche nel nostro Paese la possibilità di affittare una centrale solare direttamente dal web. Il modello di leasing dei pannelli, già diffuso e apprezzato in altri Paesi europei, promette, senza alcun investimento iniziale, di dimezzare la tariffa elettrica, con una riduzione del 20% delle spese annuali per l’elettricità.

“Siamo orgogliosi di far entrare le centrali solari nel sempre più nutrito gruppo di ‘oggetti noleggiabili’. Anche in Italia oggi chiunque, a prescindere dalla disponibilità economica, può iniziare a produrre energia verde sul proprio tetto, con significativi impatti sulla salvaguardia dell’ambiente e in bolletta” ha commentato Lina Galatiltė, CEO Global and Italy di Green Genius.

