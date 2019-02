Dieci buoni consigli per il buon sonno

Febbraio dolce dormire. Dieci buoni consigli per il buon sonno

Il proverbio non recita proprio così ma è indubbio che i mesi invernali conciliano il riposo e il sonno.

Ed è altrettanto indubbio che riposare bene è un elemento importante della qualità della vita.

Al di là delle implicanze “chimiche” legate al sonno (favorisce la diminuzione del cortisolo, considerato l’ormone dello stress, incrementa la produzione di insulina, aiuta la produzione della leptina, un ormone che blocca lo stimolo della fame), la sua buona qualità contribuisce alla prevenzione di malattie e favorisce l’andamento di una vita sana ed equilibrata.

La Wasm-World Association of Sleep Medicine, un’autorità in materia, suggerisce dieci consigli per mantenere un buon sonno:

Meglio evitare di fare esercizio fisico prima di andare a dormire Opportuno limitare o, meglio ancora, non consumare alcol E’ consigliabile non fumare nelle quattro ore prima del sonno Un orario fisso per il sonno e il risveglio favorisce l’equilibrio psico-fisico Il riposo diurno non dovrebbe mai superare i trenta minuti La cena dovrebbe essere leggera, evitando cibi pesanti, speziati o troppo zuccherati E’ opportuno non bere caffè nelle sei ore che precedono il riposo notturno Meglio non lavorare a letto e non rimanere sino all’ultimo davanti al pc La camera da letto non deve essere troppo riscaldata e deve essere sempre ben ventilata Fondamentale scegliere un materasso adeguato a sostenere la colonna vertebrale, un cuscino né troppo rigido né troppo morbido, lenzuola e piumini, non sintetici, che facciano traspirare la pelle (anche un buon piumino e un buon cuscino, come quelli DaunenStep, aiutano a riposare meglio)