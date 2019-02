Oncologia pediatrica: un Sms Solidale

In occasione della Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile, che ricorrerà il 15 febbraio, parte la campagna Sms Solidale di Fondazione Umberto Veronesi in sostegno della ricerca nel campo dell’oncologia pediatrica.

In Italia ogni anno più di 2.000 bambini e adolescenti si ammalano di tumore. Dal 3 al 23 febbraio sarà possibile sostenere Fondazione Umberto Veronesi con un sms da telefono cellulare o una chiamata da rete fissa al 45516 per dare ai bimbi e ai ragazzi colpiti da questa terribile malattia la speranza di combatterla e diventare adulti.

Il ricavato della raccolta fondi permetterà di finanziare cure sulle leucemie, in particolare un protocollo di cura per la leucemia linfoblastica acuta (LLA) che rappresenta il 75% dei casi di leucemia infantile e in Italia colpisce circa 350-400 bambini di età compresa soprattutto tra i 2 e i 5 anni.

