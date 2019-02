Anche il MUDEC rende omaggio all’amore

Anche il MUDEC rende omaggio all’amore, in tutte le sue forme e sfumature, e lo celebra per un’intera settimana!

Da lunedì 11 a domenica 17 febbraio, approda al Museo delle Culture il Rossetti Design Park, un’installazione en plein air dell’artista e designer Stefano Rossetti , che per sette giorni animerà il cortile esterno del Museo accogliendo i visitatori con opere artistiche e di design, all’insegna dell’amore in tutte le sue declinazioni, e che sarà al centro di una grande festa il 14 febbraio, proprio in occasione di San Valentino.

Una costante atmosfera onirica caratterizzerà il Rossetti Design Park, a cominciare da una monumentale opera gonfiabile alta ben 16 metri, il “Big man” dal cuore luminoso, che saluterà tutti all’ingresso con il suo messaggio d’amore.

Attraverso il simbolo universale del cuore, il Rossetti Design Park invita il pubblico a donare amore, in tutte le sue possibili forme. L’invito trova la sua sintesi visiva in un gesto di grande impatto, tanto elementare quanto rivoluzionario, perché permette di costruire ponti tra le persone, in perfetta antitesi con l’indifferenza che invece alza muri e chiude le porte alla condivisione.

In una chiave accessibile a tutti, il Rossetti Design Park ci ricorda che ognuno di noi ha energia positiva da mettere in circolo nel mondo: per poter stare dalla parte dell’umanità, è necessario dire “I CARE” (mi interessa, mi sta a cuore), seguendo un motto che ha una grande storia di militanza civile. Tutto il set concepito da Stefano Rossetti mette in evidenza questi valori e punta a suscitare nei singoli visitatori una presa di coscienza interiore che è in grado di diventare un fatto collettivo: avere cura degli altri genera un circolo affettivo che si autoalimenta e si propaga con l’interazione tra le persone, diventando un antidoto all’indifferenza.

Ecco perché la sede del Rossetti Design Park non poteva che essere il MUDEC, che ha a cuore e racconta le culture del mondo e gli infiniti strumenti di espressione della natura artistica umana.

Presso il Design Store sarà in vendita una collezione di “oggetti di compagnia” in edizione limitata, pensati per chi ama circondarsi di forme nuove e divertenti.

Il Rossetti Design Park al MUDEC sarà una grande festa pop lunga una settimana basata sulla partecipazione del pubblico che la vive e avrà il suo momento clou nella serata di San Valentino , giovedì 14 febbraio a partire dalle ore 19:30 con un “ aperitivo a tema ” presso il Bistrot del Museo. A San Valentino si potrà anche visitare le mostre in corso con un biglietto speciale : : chi si presenta con una seconda persona (di qualsiasi sesso) accederà con un biglietto a 20 euro (anziché 24 euro) valido per le mostre “A visual protest. The art of Banksy” e “Paul Klee. Alle origini dell’arte”, mentre per la mostra di Steve McCurry “Animals” l’ingresso valido per due persone sarà di 14 euro (anziché 20 euro).

