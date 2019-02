Sanremo: Ultimo sempre favorito

Fervono i preparativi nella città dei fiori e, come ormai da consuetudine, anche la giostra dei pronostici su chi si aggiudicherà questa 69esima edizione del Festival di Sanremo, al via oggi.

In poche settimane, infatti, gli analisti di planetwin365 hanno preso nuovamente in esame le quote sui favoriti, tra giovani promesse e veterani del Festival, ricalibrando le previsioni già dalla testa della ipotetica classifica finale.

Se Ultimo continua a mantenersi probabile vincitore (la sua quota si è addirittura abbassata, da 1,95 a 1,90) subito dietro c’è già la prima sorpresa: Il Volo scende al terzo posto (3,70) mentre Irama compie un clamoroso scatto andando a piazzarsi al secondo posto e la sua quota passa da 11,00 a 3,00.

Non solo nel potenziale podio le sorprese sulla lavagna di planetwin365. Basta guardare il quarto posto, occupato da Nek: la quota del cantautore emiliano si è dimezzata passando da 13,00 a 6,50. Ancora più importante la scalata di Daniele Silvestri che, probabilmente anche grazie alla forza del messaggio contenuto nella sua Argentovivo presentata in questi giorni e già tra le simpatie della critica, passa da quota 33,00 a 7,50 e scavalca il coetaneo Francesco Renga, le cui probabilità di successo passano invece da quota 7,00 a quota 11,00.

Più in basso, il movimento più significativo è sicuramente quello del duo Nino D’Angelo-Livio Cori, che conquistano pian piano fiducia di pubblico e bookmakers: adesso la vittoria dell’inedita coppia è quotata 25,00, solo tre settimane fa sulla lavagna di planetwin365 si leggeva quota 66,00 (quota rimasta invariata, anche rispetto ai primi pronostici degli analisti, per Achille Lauro e Mahmood, vincitore l’anno scorso nella categoria “Giovani”).

