Il movimento scioglie il grasso della pancia

Il grasso viscerale, o il grasso interno che non si può vedere o sentire, è molto importante per la salute.

Uno studio pubblicato su Mayo Clinic Proceedings dice che l’esercizio fisico – sia che si tratti di sollevamento pesi, sia che riguardi un allenamento di resistenza o cardio – riduce il grasso viscerale malsano.

Il grasso viscerale si trova in profondità nel ventre, fornisce a tutti gli organi un’ammortizzazione necessaria, ma, se è in eccesso, spesso causa pressione alta, malattie cardiovascolari e obesità.

Il cardiologo e autore senior del recente nuovo studio, dott. Ian J. Neeland, ha dichiarato che “solo perché non si perdono molti chili con l’esercizio fisico non significa che non si stia facendo grandi passi avanti nel ridurre il grasso viscerale”.

Fare in modo continuativo l’attività fisica che piace fa meraviglie per la salute mentale e protegge la salute fisica a lungo nel futuro. Anche se non si vedono sostanziali cambiamenti fisici, muovendosi, sicuramente si sta facendo un investimento per essere più sani.