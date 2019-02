Pescara: concorso di cinema documentario

Come nei precedenti anni l’A.C.M.A. organizza Docudì, una serie di proiezioni gratuite aperte al pubblico, che si articoleranno nel periodo febbraio – maggio 2019.

Quest’anno le opere presentate sono inserite in un Concorso ed è il pubblico in sala a votare al termine di ogni proiezione.

L’A.C.M.A. (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) è un’associazione culturale senza scopo di lucro nata nel dicembre 2000, costituita essenzialmente da volontari con la finalità di promuovere la cultura cinematografica e multimediale attraverso la sua fruizione a vantaggio dei propri associati e dell’intera collettività.

Si occupa di coordinare, organizzare e pianificare attività culturali in generale soprattutto attraverso l’organizzazione di festival, rassegne, cineforum o singole proiezioni.

Docudì 10 appuntamenti da febbraio a maggio 2019

Docudì concorso di cinema documentario

Docudì giuria formata dal pubblico

Docudì dibattiti con i registi ed esperti multidisciplinari

Docudì tre appuntamenti con l’Arte (fuori concorso)

Docudì ingresso libero

Le proiezioni si svolgeranno con il seguente calendario:

FEBBRAIO ore 17.15 sabato 2 – venerdì 15

MARZO ore 17.15 sabato 2 – venerdì 15 – sabato 23

APRILE ore 17.15 sabato 13 – venerdì 26

MAGGIO ore 17.15 giovedì 2 – venerdì 10 – sabato 11

Sabato 11 maggio 2019 Premiazioni e a seguire Proiezione

