Nutella VS Pan di Stelle, il post diventato virale su Facebook

In questi giorni c’è un post che sta facendo il giro del web: http://ow.ly/tvJY30nv186.

Da un profilo Facebook privato con poco meno di 800 amici,un post sulla Nutella registra più di 100.000 interazioni in 5 giorni e una reach potenziale di 10 milioni di utenti.

Ecco il racconto dell’autore (Enrico Gobbi, 27 anni, Big Data & Business Analyst presso XChannel):

“Prima di addormentarmi, una volta spento il pc, sono solito riflettere qualche minuto sulle cose importanti della vita e sulle responsabilità di cui devo farmi carico ora che i 28 anni sono dietro l’angolo: è così che la notte tra il 23 e il 24 gennaio ho partorito l’idea del confronto tra Nutella e Crema di Pan di Stelle, che avevo assaggiato per la prima volta qualche giorno prima, in parallelo con quello tra una moglie e un’amante.

La mattina dopo sono in fila alla Asl, il disagio è tanto, così come le ore di attesa che mi aspettano: devo trovare qualcosa da fare e mi torna in mente quel pensiero avuto la sera prima, poco prima di andare a dormire, e sulle note del telefono inizio a scrivere della Nutella e del confronto con la nuova crema di Pan di Stelle.

Sono cresciuto in una casa dove poteva mancare anche il riscaldamento, ma non la Nutella e da questo family affair è nata una radicata passione per la famosa crema di nocciole, passione che si è prepotentemente manifestata in quelle 434 parole partite direttamente dal cuore.

Tornato dalla ASL, costretto sul divano dall’influenza, riprendo il testo, lo leggo, aggiungo qualcosa, lo rileggo, cambio qualcos’altro, fino a quando mi convinco a pubblicarlo sui miei profili Facebook e Instagram. Da lì, su Facebook, inizia un film, un qualcosa di inspiegabile che non mi sarei mai lontanamente immaginato, e sinceramente, neanche avrei sperato. Le prime interazioni sono quelle degli amici. Alcune battute, qualche “insulto” gratuito e un po’ di risate: tutto regolare insomma. Dopo qualche ora, centinaia di interazioni e persone che iniziano a commentare taggando amici. Penso tra me e me: t’immagini fa 1.000 like? Su un profilo che non conta neanche 800 amici?! Meno di 24h ore dopo, venerdì pomeriggio, erano più di 4.000, sabato sera 40.000 e domenica sera 50.000. Oggi 30 gennaio 2019, contiamo oltre 66.000 reazioni, 19.000 commenti e 33.000 condivisioni: il post è virale.

Lavoro in XChannel, una giovane e innovativa società di marketing e comunicazione crosscanale, sono Big Data & Business Analyst. Pur non occupandomi in prima persona delle pagine Facebook e Instagram che gestiamo, dovendone analizzare le performance vedo migliaia di post ogni giorno. Forse la mia esperienza sul campo ha influito sulla buona riuscita del post? Quanto è stata importante la rilettura ripetuta del testo (il mantra dello storyteller, da noi, è: “scrivere bene significa riscrivere”)? E la scelta dell’orario di condivisione, consapevole che nel tardo pomeriggio avrei “trovato” più amici? L’indicazione della fonte, gli hashtag, il tag alle pagine Facebook dei due brand sono serviti? Forse perché ho parlato di uno degli alimenti più amati dagli italiani? Forse il confronto moglie VS amante è una storia vecchia quanto il mondo e tutti un po’ ci si ritrovano? Mi perdoneranno quelli che hanno trovato sessista il post, ma volevo solo parlare di fedeltà. Verso la persona che si ama – uomo o donna che sia – e, nel mio caso, nei confronti della Nutella!”