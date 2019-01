‘I bambini di Rue Saint-Maur 209’ per celebrare a Pescara la Giornata della Memoria 2019

L’assessorato alla Cultura del comune di Pescara e l’Associazione ACMA – (Associazione Cinematografica Multimediale Abruzzese) organizzano per la GIORNATA DELLA MEMORIA, sabato 26 gennaio 2019 la proiezione del film “I bambini di Rue Saint-Maur 209” di Ruth Zylberman presso il museo Vittoria Colonna in via Gramsci con inizio alle ore 17.15. (ingresso libero)

I bambini di Rue Saint-Maur 209 di Ruth Zylberman

I bambini di Rue Saint-Maur” porta sul grande schermo uno dei quartieri storici di Parigi, che è stato per anni la casa e il rifugio di una vivace comunità ebraica, prima che la guerra spazzasse via tutta la spensieratezza che la caratterizzava.

Il film documentario della storica e regista francese, autrice di numerosi lavori sulla persecuzione nazista e sulla memoria delle vittime della Shoah, ruota tutto intorno ad un edificio di Parigi, quello di Rue Saint-Maur 209.

Rue Saint-Maur 209. Lì, un tempo, viveva una folta comunità di ebrei. La regista ha rintracciato alcuni dei vecchi inquilini della casa, che a suo tempo hanno dovuto abbandonarla a causa della persecuzione nazista. Ex bambini, quelli di Rue Saint-Maur 209, che Zylberman ha ritrovato ormai vecchi in giro per il mondo: a Parigi, New York, Tel Aviv, Melbourne. E che, ripresi insieme all’edificio che rappresenta la loro infanzia, divengono una sorta di unico organismo vivente portatore di memoria, capace di raccontare e far comprendere cosa resta delle vite di un tempo, brutalmente “interrotte”.

Ruth Zylberman ha scelto un edificio parigino di cui non sapeva nulla, il 209 di Rue Saint-Maur.

Per diversi anni ha indagato con l’obiettivo di ritrovare i vecchi inquilini del palazzo, per poter ricostruire la storia di quella che era stata una piccola comunità ebrea durante l’occupazione nazista.

Ha ritrovato gli ex abitanti del 209 nelle periferie di Parigi, a Melbourne, New York e Tel Aviv.

Li ha filmati insieme all’edificio e alle sue pietre, riprendendoli come un organismo vivente, per poter comprendere che cosa resta delle loro vite “interrotte”.

Il film è uscito nelle sale giovedì 14 gennaio 2019 e la proiezione di Pescara è in Anteprima per il centro-sud.