Rilassarsi nel centro di Roma

Nel cuore di Roma, nell’incantevole Piazza Rondanini, a pochi passi dal Pantheon, c’è una destinazione ideale dove trovare bellezza e benessere. Il suo nome è BAHR ed evoca con le sue iniziali (Beauty, Ablution, Hair and Relax) tutta una filosofia wellness che si muove in armonia tra la grande tradizione termale dell’Impero romano e la costante innovazione di un settore che i dati danno in forte crescita. Varcando la soglia di questo autentico gioiello di design si rimane colpiti dall’incredibile combinazione tra i raffinati interni avantgarde e la presenza di colonne e mosaici che risalgono all’epoca di Nerone, con tutto il fascino dei suoi leggendari bagni termali. A distanza di secoli l’atmosfera è intatta così come la voglia di concedersi un momento speciale di assoluto benessere. Naturalmente in sintonia con i tempi che viviamo.

Così ecco il Nail bar più amato della Capitale: le sue poltroncine allineate lungo un vero bancone sono un invito a socializzare con le altre persone sedute al nostro fianco, proprio come se ci trovassimo in un vero bar. In un’atmosfera allegra e decisamente social è possibile sorseggiare tisane detox e bevande naturali mentre le abili mani di autentiche nail artist lavorano per regalarci manicure impeccabili. Alle loro spalle un dream wall che è un meraviglioso caleidoscopio di colori: centinaia di smalti dai pigmenti brillanti e di lunga durata, rigorosamente made in Italy e privi di componenti chimici tossici come canfora, toulene, formaldeide e DBP per unghie belle e sanissime. Impossibile non trovare qui la nuance e il trattamento mani dei propri sogni.

Se il Nail bar coniuga alla perfezione benessere fisico e divertimento, in perfetta tendenza con New York, Londra e Parigi dove questi locali godono da anni di grandissimo successo, ecco che basta avventurarsi lungo un elegante corridoio per riscoprire tutto il piacere della tradizione con aree dedicate a diversi tipi di massaggi naturali che evocano sensuali piaceri esotici. Tra luci soffuse e un’atmosfera ovattata e silenziosa, basta scegliere tra le sale a tema ARIA, ACQUA, TERRA e FUOCO per concedersi diversi tipi di trattamenti. Dal Calor Petrarum con pietre laviche alla vinoterapia fino a energizzanti trattamenti viso e corpo con fanghi termali ricchi di importanti minerali. Sono tantissimi i trattamenti tra cui scegliere e tutti top di gamma.