Salire 3 rampe di scale per 3 volte al giorno è un ottimo esercizio

Salire le scale per pochi minuti a brevi intervalli durante il giorno può migliorare significativamente la salute del cuore, secondo un nuovo studio, pubblicato sulla rivista Applied Physiology, Nutrition and Metabolism.

La ricerca suggerisce che praticamente chiunque può migliorare la propria forma fisica, ovunque, in qualsiasi momento.

“Coloro che lavorano in alto, negli uffici, o vivono nei condomini possono salire vigorosamente alcune rampe di scale al mattino, a pranzo e alla sera e sapere che stanno facendo un allenamento efficace”, ha detto Martin Gibala, professore alla McMaster University, in Canada.

Precedenti studi avevano dimostrato che brevi periodi di esercizio fisico intenso, o di allenamento con intervalli, sono efficaci se eseguiti come una singola sessione, con alcuni minuti di recupero, tra le intense sessioni, che richiedono un impegno totale di 10 minuti circa.

Per lo studio, i ricercatori hanno esaminato un gruppo di giovani adulti sedentari che ha fatto vigorosamente di tre rampe di scale, tre volte al giorno, separate da una – quattro ore di recupero.

I giovano hanno ripetuto il movimento così scaglionato tre volte a settimana nel corso di sei settimane.

I ricercatori hanno confrontato il cambiamento della loro forma fisica con quella di un gruppo di controllo che non si era esercitato.

“Sappiamo che l’allenamento a intervalli funziona, ma siamo rimasti un po’ sorpresi nel vedere che anche fare le scale era efficace”, ha dichiarato Jonathan Little, assistente professore della British Columbia in Canada.

Nei volontari era migliorata la capacità cardio. In futuro, i ricercatori sperano di indagare i benefici del salire le scale in modo intermittente su altri indicatori, come la pressione sanguigna e il controllo glicemico.