Manager e star della musica salgono in cattedra a Rimini

Dal 26 gennaio al 19 maggio cinque fine settimana di full immersion nel mondo della musica nazionale.

Dietro la cattedra ‘addetti ai lavori’ come Michele Monina (critico e produttore musicale) Fabrizio Giannini (manager di Tiziano Ferro), Fabrizio Ferraguzzo (direttore artistico di X Factor), Roberto Razzini (presidente Warner Chappell), Federico Zampaglione – Tiromancino, Paola Iezzi e tanti altri

L’anno 2019 parte col botto per la Music Academy Rimini. L’accademia ha infatti in serbo per cantautori, autori e interpreti, un grande workshop con manager, discografici, critici, editori, produttori e star nazionali per scoprire tutti i segreti su ‘COME DIVENTARE UNA ROCKSTAR NELL’ERA DIGITALE’ (questo il titolo del workshop). Il progetto coinvolgerà gli ‘addetti ai lavori’ più importanti del panorama nazionale e internazionale per cinque fine settimana: 26 e 27 gennaio, 23 e 24 febbraio, 30 e 31 marzo, 13 e 14 aprile e 18 e 19 maggio.

“Un workshop rivolto a giovani artisti motivati che hanno voglia di studiare _ dice Michele Monina, critico e produttore musicale che cura il progetto insieme ai Luca

red, Project Manager del corso _ Il mondo è completamente cambiato, lo hanno capito in molto, ma non tutti. Questo master di formazione è rivolto a chi ha veramente intenzione di cavalcare l’ondata digitale che ci ha buttati tutti in mezzo a un mare di pseudo artisti. Con me ci saranno tanti ospiti: Fabrizio Ferraguzzo (direttore artistico di X Factor), Fabrizio Giannini (manager di Tiziano Ferro), Federico Zampaglione dei Tiromancino, Roberto Razzini (presidente della Warner Chappell), la popstar Paola Iezzi, Raffaele Checchia (manager di Annalisa, Renga, Giusy Ferreri), Brando (produttore discografico e manager), Elena Nesti (antropologa), Emiliano Conte (artists stylist). E naturalmente i co-fondatori della scuola, Max Monti (dj e producer), Luca Red (project manager, editore) insieme a Pool Junior (artista, videomaker e esperto in social marketing)”.

I weekend saranno divisi in lezioni teoriche, sabato e domenica mattina, durante le quali chi da anni opera nel settore dello show business affronterà tutti gli aspetti riguardanti l’essere interprete, cantautore o autore, oggi, in Italia. Ma ci saranno anche lezioni pratiche, durante i dieci pomeriggi, dove in team si applicheranno le teorie studiate, provando sul campo i giusti passi per cominciare il percorso che porta a diventare una popstar o a lavorare per essa.

Parlare di un provino per un talent, con chi potrete poi incontrare veramente, parlare di look con chi lavora all’estetica delle popstar italiane, parlare di suoni con chi si è inventato le hit che girano in classifica, affrontare l’argomento “come provare a piazzare una canzone in radio” con un editore musicale. Questi sono solo alcuni degli aspetti che si affronteranno nei weekend del workshop.

“L’obiettivo di questo maxi workshop _ spiega Luca Red _ è crescere, misurarsi e magari creare qualche occasione in più per i ragazzi partecipanti. Un’occasione importante per farsi notare, perché in questi mesi gli allievi incontreranno i più forti, i più bravi, quelli che sono sul mercato oggi. E porteranno a casa tantissimi consigli utili per crescere sul serio”.

Le iscrizioni sono ancora aperte e rivolte a cantautori, autori e interpreti di tutta Italia. Per informazioni basta inviare una mail a comediventareunarockstar@gmail.com

Share this...

Linkedin Print email