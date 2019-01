Shongololo Express, il treno turistico del Sudafrica

Shongololo Express – Il treno turistico del Sudafrica. Itinerario Dune Express, 12 giorni da Pretoria a Walvis Bay

L’itinerario Dune Express parte dalla stazione ferroviaria di Pretoria e, in 12 giorni, attraversa tutto il Sudafrica fino ad arrivare in Namibia, terminando la sua corsa nella magica città di Walvis Bay, affacciata sull’Oceano Atlantico. Dopo la partenza dalla Stazione di Rovos Rail a Pretoria, Shongololo Express viaggia attraverso panorami mozzafiato, tra le miniere d’oro di Witwatersrand e un lago poco profondo in cui spesso è possibile ammirare stormi di fenicotteri, prima di giungere alla città di Kimberly. Qui gli ospiti potranno decidere di concedersi un tour all’interno della città per scoprire il Museo di diamanti e la miniera a cielo aperto chiamata Big Hole, la più grande miniera di diamanti mai realizzata dall’uomo…

Share this...

Linkedin Print email