La banana contrasta molti problemi di salute

La banana è piena di vitamine e minerali. Grazie all’alto contenuto di potassio questo frutto contrasta molti problemi di salute, oltre a proteggere dai problemi digestivi, come la diarrea, rinforza anche la salute delle ossa.

La vitamina D e il calcio da soli non sono sufficienti per un forte sistema scheletrico. Per questo, il supporto di potassio è importante.

La banana, chiamata frutto della felicità, bilancia anche la pressione alta e protegge il corpo dallo stress, migliora il potere probiotico dell’intestino e aiuta il sistema immunitario, rafforzandolo.

