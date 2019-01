Aperte le iscrizioni per la Granfondo Terre dei Varano

Si sono aperte le iscrizioni alla undicesima edizione della la gara ciclistica per cicloamatori e agonisti che ogni anno porta nel territorio dei Monti Sibillini nelle Marche migliaia di appassionati delle due ruote. Istituita dalla ASD Avis Frecce Azzurre di Camerino, dal 2008 la competizione racconta un territorio affascinante che, a partire dalla città ducale, abbraccia buona parte del Parco Nazionale dei Sibillini. La manifestazione, sempre in crescita e con la prevedibile battuta d’arresto causata dagli eventi sismici del 2016, propone ogni anno percorsi presidiati e sicuri per i ciclisti da gustare con gli occhi e da vivere in sella tra curve, dislivelli e traguardi da raggiungere.

Fissata, infatti, per domenica 14 luglio, la Granfondo Terre dei Varano offre anche quest’anno un doppio percorso che si adatta alla preparazione del ciclista e alle sue necessità. Il Mediofondo che si snoda per 115 km e la Granfondo che serpeggia tra monti e pianure per ben 150 km.

È possibile iscriversi soltanto online sul circuito Kronoservice garanzia di serietà e sicurezza nella tutela dei dati, approfittando del mese di gennaio per godere delle tariffe agevolate. Prezzi convenienti sempre per il primo mese dell’anno anche per gli alloggi presso il Campus Universitario situati proprio nei pressi della partenza e dell’arrivo, prenotabili comodamente sul sito della manifestazione.

Asfalto e vegetazione rigogliosa e incontaminata, gara e turismo, sport e benessere, la Granfondo Terre dei Varano mescola storia e futuro proponendo anche quest’anno una manifestazione capace di promuovere il territorio e renderlo attrattivo per i ciclisti e le loro famiglie.

In palio oltre 130 premi disponibili: dai primi 5 di ogni categoria (9 categorie maschili e 2 femminili) di ogni percorso (Mediofondo e Granfondo), alle prime 10 società con maggior numero di partecipanti. Dal primo arrivato alla Granfondo insignito del Trofeo Francesco Gentili al primo sul podio per la Mediofondo cui verrà conferito il Trofeo Alberto Pennesi, passando per il primo classificato della cronoscalata Sarnano-Sassotetto del Percorso Lungo cui verrà assegnato il Trofeo Dario Drago.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.terredeivarano.it oppure scrivere a info@terredeivarano.it