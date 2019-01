Stampe anche in bagno

Bagno e cucina sono le stanze più funzionali della casa, per cui spesso si tende a trascurarne l’aspetto più decorativo ed estetico. Molte volte si riducono a luoghi abbastanza banali e simili in ogni appartamento, mentre sono proprio questi gli spazi in cui liberare la creatività può dare i risultati più soddisfacenti. Oltretutto, ristrutturare un bagno o una cucina in un appartamento (magari in affitto) è molto costoso, mentre con alcuni accorgimenti è possibile donare a questi ambienti un look rinnovato, fresco e originale senza spendere un budget importante. Tra le soluzioni disponibili, le stampe sono sicuramente una soluzione eccezionale per personalizzare e dare un tocco unico a cucina e bagno: Posterlounge.it mette a disposizione oltre 100 mila soggetti tra cui scegliere, e propone alcuni consigli per orientarsi al meglio.

